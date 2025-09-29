Avião que fez pouso de emergência na Régis Bittencourt havia decolado de Vargem Grande

Monomotor apresentou pane no motor e precisou aterrissar na rodovia em Juquitibá; não houve feridos. Veja o vídeo completo

Foto: Reprodução

Um avião monomotor precisou realizar um pouso de emergência na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do km 314,4, em Juquitibá (SP), na tarde de domingo (28). A aeronave havia decolado de Vargem Grande e sobrevoava Itapecerica da Serra quando apresentou problemas mecânicos (veja o vídeo no final da matéria).

De acordo com a concessionária Arteris Régis Bittencourt, responsável pela rodovia, a manobra foi necessária devido a uma pane no motor. O pouso ocorreu por volta das 13h30, na pista sul, sentido Curitiba (PR), e mobilizou equipes de emergência.Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que não houve feridos nem vazamento de combustível. A aeronave foi removida da pista com apoio da Polícia Rodoviária Federal, para restabelecer o tráfego no trecho.O monomotor, de matrícula PP-FOX, prestava serviço de divulgação sonora para um circo instalado em Embu das Artes. Apesar do susto, o pouso foi realizado em segurança, sem danos significativos à aeronave ou ao tráfego da rodovia.O caso foi comunicado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, que deverá apurar as causas da pane que levou ao pouso forçado.