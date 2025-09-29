Cotia inaugura escola que prepara cabeleireiros, manicures e maquiadores

Curso oferece formação gratuita em beleza e estética para moradores da cidade a partir de 16 anos

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia inaugurou oficialmente a escola de capacitação profissional do programa ‘Beleza que Transforma’, voltada para cursos na área de beleza e estética.

Documento oficial com RG e CPF

Comprovante de endereço de Cotia

Foto 3×4

Número de Inscrição Social (NIS)



O programa promete capacitar moradores da cidade, ampliando suas oportunidades de trabalho e incentivando a independência econômica por meio de cursos profissionalizantes na área de beleza.

A inauguração aconteceu no sábado (27) e contou com a presença do prefeito Welington Formiga, vereadores, secretários municipais e os primeiros alunos inscritos.O espaço oferece cursos gratuitos de cabeleireiro básico, manicure, design de sobrancelha, penteado e maquiagem. A escola está localizada no quinto andar do prédio do Centro Integrado Tributário (CIT), na Avenida Benedito Isaac Pires, 35, Parque Dom Henrique.Podem se inscrever pessoas com 16 anos ou mais, residentes em Cotia e com Número de Inscrição Social (NIS).Os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, localizada no quarto andar do CIT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e apresentar: