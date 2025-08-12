Vila do DAE: O que muda com o decreto de tombamento provisório assinado por Welington Formiga

Decreto foi assinado no último sábado (9) pelo prefeito de Cotia; encontro contou com a presença de entidades e moradores que lutam pela defesa da Vila do DAE

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), assinou, no sábado (9), um decreto em que oficializa o tombamento provisório da Vila do DAE, localizada na Reserva do Morro Grande. Construída entre 1910 e 1930, a vila é considerada um marco do patrimônio industrial e operário.

afirmou o prefeito durante a cerimônia de assinatura.O decreto foi assinado em um encontro no pátio da UBS do Morro Grande, com movimentos culturais, sociais e ambientais, além de moradores que lutam pela defesa da Vila do DAE.Recentemente, a luta contra a derrubada das casas ganhou apoio municipal e o compromisso da gestão da cidade de encontrar formas de barrar o projeto de derrubada do conjunto arquitetônico. Cerca de 10 casas chegaram a ser derrubadas pela Sabesp – responsável pelo local.O conjunto contava com 52 casas, igreja, clube social, escola e espaços coletivos. Com arquitetura em estilo art déco, foi projetada para atender às necessidades dos trabalhadores que se dedicaram à construção e ao funcionamento da estação de tratamento.Com o tombamento provisório da Vila do DAE, de acordo com o decreto, fica proibida qualquer intervenção nos imóveis que possam comprometer a sua integridade. Dessa forma, qualquer intervenção deve ser autorizada pela administração municipal.Ao baixar o decreto de tombamento, a Prefeitura também considerou a necessidade de proteger os bens materiais, mas, sobretudo, guardar a região de pressões urbanísticas e risco de descaracterização local que pode, entre outros, causar impactos ambientais.O artigo 26 da Constituição Federal define o tombamento como uma das formas de proteção do patrimônio cultural brasileiro, e, o artigo 5º, inciso II, da Lei municipal 2.351/2024 (Plano Municipal de Cultura), aponta diretrizes para valorização e preservação do patrimônio material e imaterial da cidade como prerrogativas da gestão pública.Segundo a prefeitura, com a proteção dos imóveis, a gestão municipal, informou a gestão em nota.