Ataque a tiros em estúdio de tatuagem deixa um morto e um ferido em Taboão da Serra

Criminoso usava uma máscara balaclava quando invadiu o estabelecimento e disparou contra um tatuador e um cliente que estava sendo atendido

Imagem: Reprodução / TV Globo

Um criminoso invadiu um estúdio de tatuagem na tarde de segunda-feira (11), baleou o tatuador e matou o cliente que fazia uma tatuagem naquela hora. O crime aconteceu no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra.

O suspeito usava uma máscara balaclava quando invadiu o estabelecimento e disparou contra um tatuador e um cliente que estava sendo atendido.Segundo a polícia, o tatuador, que é um dos sócios do estúdio, foi atingido por dois tiros: um na barriga e outro na perna de raspão. O cliente, que era primo do tatuador, levou também dois tiros e acabou morrendo logo depois ainda no local.O tatuador ainda está internado no hospital. A polícia aguarda a alta dele para colher seu depoimento. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.