Vereador de Cotia, Frota quebra silêncio sobre possível participação em ‘A Fazenda’

Em entrevista, parlamentar comentou os boatos envolvendo seu nome na nova edição do reality show da Record

Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

O vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), se pronunciou sobre as especulações que circulam sobre uma possível participação sua em A Fazenda 17.

Apesar da carreira ligada à televisão, Frota tem se mantido afastado dos holofotes nos últimos anos, dedicando-se a outras atividades políticas e pessoais.Em entrevista ao Portal Leo Dias, ele foi categórico ao comentar os rumores: “Não existe [possibilidade]”. Com isso, o vereador deixa claro que não planeja retornar a um confinamento televisivo neste momento.Apesar da recusa, Frota aproveitou a oportunidade para mencionar que sua esposa, Fabi Frota, poderia ser convidada para uma futura edição do programa. A influenciadora fitness fará sua estreia no carnaval paulistano como musa da escola Colorado do Brás.