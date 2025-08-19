Caucaia do Alto recebe ação para troca gratuita de lâmpadas

Ação ocorrerá neste sábado (23)

Foto: Enel SP

A Enel Distribuição São Paulo promove neste sábado (23) uma ação em Cotia voltada para o consumo consciente de energia elétrica.



O cliente titular da conta de energia deve comparecer ao local levando:



Documento de identidade com foto

Conta de energia mais recente

Lâmpadas ineficientes (incandescentes ou fluorescentes)



Local: Rua Antônio Amaro Peixoto, 530 – Portal do Quilombo

Data e horário: 23/08/2025, a partir das 08h

Um posto de atendimento será montado no Portal dos Quilombos, em Caucaia do Alto, para que os moradores possam trocar gratuitamente lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que são mais econômicos e duráveis.A iniciativa integra o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, que percorre os 24 municípios da área de concessão da distribuidora, com o objetivo de orientar a população sobre o uso eficiente e seguro da energia.Além da troca de lâmpadas, as equipes da Enel darão dicas práticas para reduzir o valor da conta de luz e informarão sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos para famílias de baixa renda.