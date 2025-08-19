SP nomeia 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos

Efetivo inclui escrivães, médicos-legistas e peritos; novos agentes iniciam formação na Acadepol

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo nomeou nesta terça-feira (19) 1,5 mil policiais civis e técnico-científicos. A cerimônia aconteceu no Memorial da América Latina, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Entre os nomeados estão 1.307 escrivães, que serão distribuídos por todas as regiões do estado. O reforço reduz o déficit da carreira de 27% para 12%. Também foram chamados 116 médicos-legistas, baixando a vacância de 17% para 2,3%, e 35 peritos criminais, reduzindo o déficit de 11,7% para 9,6%.Os novos policiais iniciam nesta quarta-feira (20) a formação de cinco meses na Academia de Polícia (Acadepol).A Secretaria da Segurança Pública informou ainda que estão em andamento concursos para 1.250 investigadores e 552 delegados, com novas nomeações previstas até o fim do ano.