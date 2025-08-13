Espaço Damasio leva acolhimento e capacitação gratuita para Vargem Grande e Cotia

A participação é gratuita e as inscrições ainda estão abertas.

O Espaço Damasio, clínica interdisciplinar especializada em terapia ABA, neurodesenvolvimento infantil, avaliação psicológica e atendimento infantil, vem promovendo uma série de encontros e capacitações gratuitas voltadas a famílias e instituições de ensino da região.

O objetivo é apoiar pais e mães atípicas, fortalecendo a rede de apoio e oferecendo ferramentas para lidar com os desafios diários, além de incentivar escolas a adotarem práticas de acolhimento e inclusão para crianças neurodivergentes por meio de capacitações sobre neurodesenvolvimento infantil.

Na semana passada, a clínica realizou um encontro sobre seletividade alimentar, conduzido pela nutricionista Marcela Manfrenotti, que abordou estratégias e orientações para lidar com a dificuldade de aceitação de novos alimentos por parte de crianças.

O próximo encontro, intitulado “Florescer: Cuidando de Quem Cuida”, será realizado com a psicóloga Kelly Cury em Vargem Grande Paulista. O foco será o autocuidado das mães, um tema muitas vezes negligenciado, já que, diante da sobrecarga de responsabilidades, muitas mulheres deixam de olhar para suas próprias necessidades e bem-estar. A proposta é criar um espaço de escuta, acolhimento e fortalecimento de vínculos.

A participação é gratuita e as inscrições ainda estão abertas. Os interessados podem se inscrever pelo Instagram @damasiosaude ou pelo telefone (11) 9490-1993.

Serviço

- Data: Sexta-feira, 15/08/25

- Horário: Das 14h30 às 15h30

- Endereço: Av. Elías Alves da Costa, 411 – Centro, Edifício Veridiana, 2º andar, sala 18, Galeria Raposão, porta principal