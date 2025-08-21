"Tecnologia refletiva”: Raposo Tavares passa por atualização de sinalização

Segundo a concessionária Ecovias, placas antigas serão substituídas por placas mais visíveis, “aumentando a segurança de motoristas e pedestres”

Foto: Ecovias Raposo Castello

A Ecovias Raposo Castello informou nesta quinta-feira (21) que iniciará a substituição de mais de mil placas, aéreas e terrestres, no trecho de 24 quilômetros da Rodovia Raposo Tavares que administra, entre Cotia e São Paulo. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final de setembro.

A ação visa trocar equipamentos antigos, muitos com várias décadas de uso, por placas modernas com tecnologia refletiva, que aumentam a visibilidade para os usuários da via., afirmou Cezar Mantovan, coordenador de engenharia da Ecovias Raposo Castello.Ele destacou que a iniciativa deve aumentar significativamente a segurança de motoristas e pedestres.Para reduzir impactos no tráfego, a substituição das placas maiores será feita à noite e nos fins de semana, evitando congestionamentos, especialmente no caso da sinalização aérea, que fica suspensa sobre a rodovia.