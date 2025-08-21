Cotia celebra ‘Agosto Negro’ com programação cultural gratuita na Praça da Matriz; confira

Evento reúne capoeira, hip hop, batalhas de rima, palestras e rodas de conversa em celebração à resistência e cultura negra
|Foto: Freepik
A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia promove, neste sábado (23), uma programação especial em homenagem ao Movimento Agosto Negro, que será realizada na Praça da Matriz, no centro da cidade, das 15h às 21h30.
O evento é gratuito e contará com apresentações culturais, palestras, batalhas de rima, shows de hip hop e diversas atividades que destacam a memória, a resistência e o orgulho da cultura negra.
O Agosto Negro nasceu em 1979, nos Estados Unidos, como símbolo de luta contra a opressão racial e o genocídio da população negra. Desde então, o movimento se espalhou pelo mundo como uma data de conscientização e celebração da cultura negra.
Programação completa:
15h – Capoeira Grupo Inchui
16h – Danças Ciganas
16h40 – Palestra e Morocas Afrohair (tranças)
17h – Slam Raiz
17h30 – Palestra Prof. JJ
18h – Show de Hip Hop – Grupo Oeste Rap e DJ Tubarão
18h15 – Beco
18h30 – Gomez 013
19h10 – Semifinal da Batalha de Rimas
19h20 – Tom Função RHK
20h – Matalaia Convida Saaier
20h50 – Final da Batalha de Rimas
21h – Cris SNJ
21h30 – Moysés Brasil Deficiente
📍 Serviço
Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: das 15h às 21h30
Local: Praça da Matriz – Rua Senador Feijó, 12, Centro – Cotia
Entrada: gratuita