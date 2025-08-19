STJ mantém prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido

Ministro Rogerio Schietti Cruz entende que a prisão é legal diante da investigação sobre exposição sexual de adolescentes nas redes sociais

Hytalo Santos. Foto: Instagram

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (19) manter a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente.





A detenção foi determinada pela Justiça da Paraíba após denúncias sobre exposição de crianças e adolescentes a conteúdos sexualizados.O ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou que não há ilegalidade na prisão, citando risco de destruição de provas e exposição inadequada de menores.O casal segue detido em São Paulo, e a defesa havia pedido medidas cautelares alternativas.O caso também motivou o Congresso a avançar com projetos para combater a adultização de crianças nas redes sociais, incluindo o PL 2.628/2022, que prevê mecanismos de controle e multas às plataformas digitais.