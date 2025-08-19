EcoFeira Granja Viana estreia edição de inverno com sabores e cultura no Parque Jequitibá

Evento reúne mais de 50 expositores com produtos orgânicos, artesanais e programação cultural neste sábado (23)

Foto: Divulgação

A EcoFeira Granja Viana vai ganhar uma edição especial de inverno. O evento será realizado no próximo sábado (23 de agosto de 2025), das 9h às 14h, no Parque Jequitibá, em Cotia, e promete reunir gastronomia típica da estação, cultura e sustentabilidade em um só espaço.



EcoFeira Versão Inverno

Dia 23 de agosto de 2025 – Sábado

Das 9h às 1h

Local: Parque Jequitibá – no estacionamento ao lado da administração

Endereço: Acesso pela av. Dr. Altair Martins (bairro Gramado, saída pelo km 21 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo)



Mais de 50 expositores:

Hortifruti

Produtos artesanais

Cosméticos naturais

Gastronomia típica de inverno e outros

Atividades socioculturais (roda de conversa, clube do livro, mercado de trocas e atividades físicas, como Yoga e treinamento físico)



Entrada livre

Organizada pela Secretaria de Turismo de Cotia, a feira terá mais de 50 expositores, oferecendo desde hortifruti orgânico certificado — legumes, verduras e frutas — até produtos artesanais como pães, doces, mel, cerveja, conservas, picolés orgânicos e veganos, açaí, cupuaçu, cosméticos naturais, artigos esotéricos, pedras naturais e flores.Além da diversidade de produtos, a EcoFeira Versão Inverno contará com atividades culturais e de bem-estar, incluindo roda de conversa, clube do livro, mercado de trocas, práticas de yoga e treinamento físico.Os expositores estarão instalados no estacionamento ao lado da administração do Parque Jequitibá, com acesso pela portaria de Cotia.De acordo com a Secretaria de Turismo, a proposta é fortalecer ainda mais a conexão entre produtores e consumidores, estimulando a valorização do cultivo local e a economia criativa.Vale lembrar que a EcoFeira Granja Viana regular acontece normalmente no domingo (24), no Parque Teresa Maia.