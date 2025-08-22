Sindicato convoca assembleia com motoristas da Viação Raposo Tavares em Cotia

Encontro deve ocorrer na próxima semana e vai discutir condições de trabalho, “indústria da multa” e defesa do emprego

Foto: Reprodução / Viação Raposo Tavares

O sindicato que representa motoristas de transporte coletivo da região convocou uma assembleia geral com os trabalhadores da Viação Raposo Tavares, marcada para a próxima terça-feira (26), às 6h, no Terminal Metropolitano de Cotia.



O Cotia e Cia entrou em contato com o sindicato para buscar mais informações a respeito da assembleia e aguarda retorno.

De acordo com a entidade, o encontro tem como objetivo debater temas que afetam diretamente a categoria, como a chamada “indústria da multa”, além de tratar da defesa do emprego e da valorização dos profissionais do transporte coletivo.Em nota publicada no Instagram, o sindicato reforçou a importância da participação dos motoristas na mobilização, destacando que a assembleia