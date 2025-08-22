Após buscas, menino de 10 anos que estava desaparecido é localizado pela GCM em São Roque

Ocorrência mobilizou os agentes e contou com a colaboração de moradores, que ajudaram a identificar o trajeto percorrido pela criança

Foto: Prefeitura de São Roque / Instagram

Na tarde desta quinta-feira (21), a uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Roque localizou um menino de 10 anos que havia sido dado como desaparecido no bairro Santo Antônio.

A ocorrência mobilizou os agentes e contou com a colaboração de moradores, que ajudaram a identificar o trajeto percorrido pela criança. Após diligências, o garoto foi encontrado em segurança na região da Vila Nova.Segundo a corporação, o menino estava bem e foi entregue à mãe após orientações da equipe.