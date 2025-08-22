Projeto KarTerapia leva experiência de kart adaptado a Caucaia do Alto

Atividade gratuita acontece nos dias 29 e 30 de agosto e é voltada para crianças e adolescentes neurodivergentes e com deficiência

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia, em parceria com o piloto Gene Fireball, promove mais uma edição do Projeto KarTerapia, desta vez em Caucaia do Alto. A atividade acontece nos dias 29 e 30 de agosto (sexta-feira e sábado), nos períodos da manhã e da tarde, em frente à Praça dos Romeiros.

O projeto é voltado para crianças e adolescentes neurodivergentes e com deficiência, oferecendo a experiência de andar em karts adaptados. A iniciativa promove momentos de diversão, estímulo, autoestima e socialização.destacou Solange Aroeira, Secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social.Para participar, é necessário ter a partir de cinco anos, pesar até 90 kg e realizar a inscrição prévia. No dia da atividade, os participantes devem usar tênis e roupas leves; cabelos médios ou longos precisam estar presos.Durante a ação, todos utilizarão equipamento de segurança (capacete) e contarão com o suporte de profissionais. A experiência será organizada por ordem de chegada, com distribuição de senhas válidas apenas para inscritos no dia e período selecionado.Kart Terapia em Caucaia do AltoDias 29 e 30 de agosto (sexta-feira e sábado)Turmas de manhã e à tardeLocal: Em frente à Praça dos RomeirosEndereço: Rua José Lopes Neto, centro de Caucaia do AltoGratuito