Shopping em Cotia realiza campanha de doação de sangue

Coletas serão realizadas nos dias 13 e 20 de agosto e os doadores devem fazer a inscrição gratuita

Foto: Agência Brasília





O Shopping Granja Vianna promove mais uma edição da campanha Doe sangue, salve vidas!, em parceria com a ONG Amor se Doa.

A iniciativa incentiva a doação voluntária e contribui para manter os estoques de sangue dos hemocentros da região em níveis seguros.As coletas serão realizadas nos dias 13 e 20 de agosto e os doadores devem fazer a inscrição gratuita.Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, pesar acima de 53 kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário deve estar alimentado e descansado. A idade mínima para doar é 16 anos, com autorização e presença do responsável legal, e a máxima é 69 anos. Pessoas que fizeram tatuagem devem aguardar de seis a 12 meses para doar.A campanha será realizada no Piso L1 do Shopping Granja Vianna, ao lado das Óticas Carol, das 10h às 16h e o agendamento deve ser feito pelo Sympla.Data: 13 e 20 de agosto de 2025Horário: 10h às 16hLocal: Piso L1, ao lado das Óticas CarolEndereço: SP-270, 23500 - Lageadinho, Cotia – SP