Serginho Lacerda apresenta show “Vida de Pai” pela primeira vez em Cotia

Espetáculo de stand up comedy para toda a família acontece no dia 5 de setembro; venda de ingressos de sessão extra já começou

Humorista Serginho Lacerda. Foto: Divulgação

O humorista Serginho Lacerda chega pela primeira vez a Cotia com seu show solo Vida de Pai, um stand up comedy leve e divertido que promete arrancar risadas de toda a família. O espetáculo será realizado no dia 5 de setembro, no Teatro Desafio, localizado na Rua Esmeralda, 21, Jardim Nomura.

Com classificação livre, o show traz histórias do cotidiano em família com situações nas quais o público certamente vai se identificar. A proposta é oferecer uma noite de humor acessível para todas as idades, sem necessidade de deixar as crianças em casa.Os ingressos à venda são da sessão extraaberta devido à grande procura do público. A abertura do teatro acontece às 18h, e a escolha dos assentos será feita por ordem de chegada. A meia-entrada será garantida mediante apresentação de documento comprobatório.O evento reforça a versatilidade do humor de Serginho Lacerda, que mistura boas histórias e observações do dia a dia, criando uma experiência única para o público.