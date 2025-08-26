Baixa nos reservatórios leva Sabesp a reduzir pressão da água na região

Ação faz parte de medidas de economia diante da estiagem; reservatórios estão com pior cenário desde a crise hídrica de 2014 e 2015

Foto: Reprodução / TV Globo





A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que a partir desta quarta-feira (27) vai reduzir a pressão na distribuição de água da região metropolitana durante as madrugadas, por um período de até oito horas. A iniciativa tem como objetivo economizar 4 m³ de água por segundo até que os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo recuperem seus níveis.





(Com informações do G1)

Segundo a companhia, os imóveis com caixa d’água não devem sentir os efeitos da medida. Já quem não possui reservatório próprio, principalmente moradores de áreas mais altas e distantes da rede, pode perceber a redução no fornecimento.Atualmente, os reservatórios da Grande São Paulo estão em 38,4% da capacidade útil, o pior cenário desde a crise hídrica de 2014 e 2015, quando o Sistema Cantareira chegou a operar no chamado “volume morto” e a população enfrentou racionamento por quase 20 meses.A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) informou que vai fiscalizar os pontos mais críticos da rede para garantir que a redução não ultrapasse o limite estabelecido., explicou o diretor-presidente da Arsesp, Thiago Mesquita Nunes.O governo do estado também solicitou à Sabesp um plano de contingência e uma campanha de conscientização sobre o uso racional da água.De acordo com a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Samanta Souza, os consumidores serão avisados sobre os horários da operação., afirmou.Ela acrescentou que cada cliente que relatar falta de água preencherá um formulário com informações como o número de moradores e a existência de reservatório no imóvel. “, disse.