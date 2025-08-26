Motociclista é fechado por caminhão e morre em acidente na Raposo Tavares em Cotia

Vítima perdeu o controle da moto ao tentar evitar colisão com caminhão; acidente ocorreu no km 32,8 da rodovia

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com informações preliminares, o condutor da motocicleta Suzuki Intruder trafegava pelo km 32,8 quando foi fechado por um caminhão, ainda não identificado. Na tentativa de evitar a colisão, o homem perdeu o controle da direção e acabou tombando na pista.A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o veículo envolvido e esclarecer as circunstâncias do acidente.