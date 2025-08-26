Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 em shopping de Cotia; saiba como adquirir

Entre 28 de agosto e 3 de setembro, público poderá assistir grandes lançamentos e clássicos com preços promocionais em todas as salas
|Foto: Cinemark
O Shopping Granja Vianna participa da Semana do Cinema e oferece ingressos promocionais entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro. Durante o período, as entradas para sessões 2D, 3D e XD custarão apenas R$ 10, enquanto nas Salas Prime e em poltronas D-BOX selecionadas o valor será de R$ 20.
A programação inclui filmes para toda a família, entre eles Lilo & Stitch, A Hora do Mal, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e até a reexibição do clássico Interstellar.
Além do valor especial dos ingressos, a Cinemark do shopping preparou combos exclusivos que variam de R$ 39 a R$ 99. Os pacotes incluem pipoca, bebida e itens colecionáveis, como o balde do Superman, o copo do Quarteto Fantástico e os baldes temáticos de Stitch e Banguela.
Os ingressos já estão disponíveis no site oficial da Cinemark: www.cinemark.com.br