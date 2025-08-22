Raposo: Free Flow entre Sorocaba e Alumínio tem data de operação anunciada

Informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos; pedágio está sendo instalado no km 82 da rodovia, nos dois sentidos

Foto: CCR Sorocabana

O novo pedágio free flow na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Sorocaba e Alumínio, começa a ser cobrado em outubro nos dois sentidos da pista. O sistema eletrônico de cobrança está sendo instalado no km 82, próximo ao limite entre os municípios, substituindo a praça de pedágio existente no km 79, que atualmente funciona apenas no sentido Sorocaba-Mairinque.

A Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos (SPI) confirmou a data e a localização do novo pedágio à TV TEM. O valor da tarifa ainda não foi definido. O pórtico para a cobrança eletrônica já está instalado e permite que os veículos passem sem precisar parar.No momento, o km 82 passa por obras de duplicação e fechamento do retorno em nível, em frente ao Condomínio dos Pássaros. Os trabalhos são executados pela concessionária responsável pela Rota Sorocabana desde março, quando o lote foi concedido pelo governo estadual.O secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, afirmou que o governo estuda formas de isentar os moradores de Alumínio e das proximidades que utilizam a rodovia diariamente. Segundo ele, o sistema eletrônico também reduz o impacto ambiental em comparação com a construção de praças convencionais.Outros pórticos já instalados em rodovias da região serão usados apenas para monitoramento de velocidade e fluxo de veículos, sem cobrança de pedágio.