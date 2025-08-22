Em São Roque, mais de 100 armas são apreendidas em fábrica clandestina de munições

Operação foi deflagrada nesta sexta-feira (22) pelo Gaeco e pela Polícia Militar

Foto: MPSP





O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou na manhã desta sexta-feira (22) uma operação conjunta com a Polícia Militar que resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de munições na zona rural de São Roque.



Durante a ação, foram apreendidas mais de 100 armas de fogo, milhares de munições produzidas de forma irregular, além de maquinários e equipamentos utilizados na fabricação ilícita.



Segundo o MPSP, o principal investigado utilizava a condição de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) para justificar o armazenamento de armamentos. No entanto, os agentes localizaram dezenas de armas em situação irregular, além do vasto material de produção, o que evidenciou o caráter criminoso das atividades.



As investigações também apuram uma possível ligação dos envolvidos com facção criminosa, bem como o fornecimento de armas para integrantes da organização.



Até o momento, não houve prisões. As diligências continuam, e as apurações seguem para identificar todos os responsáveis e esclarecer os fatos.