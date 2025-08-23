Feirão de Empregos em Itapevi oferece mais de 2 mil vagas com salários de até R$ 6 mil

Prefeitura realiza ação gratuita no Resolve Fácil Empresa com oportunidades em diversas áreas e possibilidade de contratação imediata

Foto: Christian Carracci

A Prefeitura de Itapevi promove, na próxima terça-feira (26), das 8h às 16h, mais um Feirão de Empregos no Resolve Fácil Empresa (rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Vila Nova Itapevi). A ação gratuita disponibiliza mais de 2 mil vagas, com salários que podem chegar a R$ 6 mil, e distribuição de senhas até as 15h.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local a partir das 8h, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo impresso.Segundo o prefeito Marcos Godoy, o Teco (Podemos), “Itapevi segue sendo uma cidade com diversas oportunidades. A realização de diversos feirões como esse mostra que temos uma indústria forte, com importantes parcerias, sempre valorizando a nossa gente”.O processo seletivo será conduzido diretamente pelas empresas participantes, com possibilidade de contratação imediata. Entre elas estão Mercado Livre, Americanas, Total Express, Hospital São Luiz Alphaville (Rede D’or), Better Beef, Modular Data Center, Nubel Pack, Premier Pet, Realbras e Grupo Brasanitas.As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, incluindo recepcionista, auxiliar administrativo, enfermeiro, montador estrutural para data center, técnico de enfermagem, maqueiro, balconista, fiscal de loja, operador de caixa, conferente, soldador, pintor industrial, eletricista, encanador, auxiliar de confeitaria, operador de empilhadeira, motorista, auxiliar de limpeza e outros cargos.Os salários variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4143-8888.