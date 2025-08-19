Colégio Conexão Cotia realiza campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes

As doações podem ser entregues até o dia 30 de setembro, diretamente na sede do colégio

O Colégio Conexão Cotia iniciou uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado, que serão destinados a crianças de comunidades carentes do município e a instituições de caridade.

De acordo com o diretor da escola, Ruan Rucasi, a iniciativa vai além da simples entrega de brinquedos. “A ideia é entregar mais do que brinquedos, mas sim novos sonhos a novas crianças”, destacou.

As doações podem ser entregues até o dia 30 de setembro, diretamente na sede do colégio, localizada na Rua Paranapanema, 122 – Jardim Rio das Pedras, Cotia.

A partir de 1º de outubro, os alunos da instituição serão responsáveis por organizar e embrulhar os brinquedos, para que tudo esteja pronto no dia da entrega.

O Colégio Conexão também convida empresas da região participem da ação, reforçando a importância da união entre a comunidade e o setor privado em iniciativas solidárias.