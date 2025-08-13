Projeto pede a municipalização de trecho da Raposo Tavares em Cotia; entenda

Neto Rossi

Propositura autoriza convênio entre a prefeitura e o governo de SP para municipalizar trecho da rodovia; projeto semelhante tramita também na Alesp

Foto: Cotia e Cia 

Um projeto de lei que tramita na Câmara de Cotia autoriza a prefeitura a celebrar convênio com o governo de São Paulo com o objetivo de municipalizar o trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, do km 21 ao km 34. A proposta é de autoria do vereador Celso Itiki (PSD).

O projeto vai ao encontro de uma propositura que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que pede a municipalização do trecho da Raposo compreendido do Km 9 ao Km 34, nos municípios de São Paulo, Osasco e Cotia. Essa proposta é de autoria do deputado Donato (PT).

Na justificativa, Donato ressalta que o fluxo rodoviário da Raposo mudou ao longo dos anos e ganhou mais características de uma via urbana municipal. Os moradores do entorno, segundo ele, utilizam a via para locomoção diária, “o que justifica a municipalização do trecho e resultará em melhor trafegabilidade e acessibilidade para toda a população que utiliza a rodovia diariamente”.

“Com a municipalização, os municípios interessados em assumir a administração passarão a ter autonomia para definir os investimentos e qualquer mudança no trecho”, diz o parlamentar.

O projeto na Alesp, que é de 2024, tramita na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais.
