Projeto pede a municipalização de trecho da Raposo Tavares em Cotia; entenda

Propositura autoriza convênio entre a prefeitura e o governo de SP para municipalizar trecho da rodovia; projeto semelhante tramita também na Alesp

Foto: Cotia e Cia

projeto de lei que tramita na Câmara de Cotia autoriza a prefeitura a celebrar convênio com o governo de São Paulo com o objetivo de municipalizar o trecho urbano da Rodovia Raposo Tavares, do km 21 ao km 34. A proposta é de autoria do vereador Celso Itiki (PSD).

O projeto vai ao encontro de uma propositura que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que pede a municipalização do trecho da Raposo compreendido do Km 9 ao Km 34, nos municípios de São Paulo, Osasco e Cotia. Essa proposta é de autoria do deputado Donato (PT).Na justificativa, Donato ressalta que o fluxo rodoviário da Raposo mudou ao longo dos anos e ganhou mais características de uma via urbana municipal. Os moradores do entorno, segundo ele, utilizam a via para locomoção diária,, diz o parlamentar.O projeto na Alesp, que é de 2024, tramita na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais.