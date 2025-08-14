Acusado de matar gari é réu em processo por agressão à ex em Cotia

Registros apontam 4 anos de agressões físicas, psicológicas e patrimoniais contra ex-companheira de Renê, além de posse ilegal de arma e maus-tratos a animais

Renê é acusado de agressões à ex-companheira em Cotia. Foto: Reprodução

Renê da Silva Nogueira Junior, preso preventivamente em Belo Horizonte pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, também é réu em um processo por violência doméstica registrado em Cotia, em maio de 2023.

Segundo registros policiais citados em reportagem do UOL, a vítima — que era companheira de Renê na época — relatou ter sofrido agressões físicas, psicológicas e patrimoniais ao longo de cerca de quatro anos de relacionamento.Em um dos episódios narrados, ocorrido em 2021, o empresário teria empurrado a mulher contra a parede após não encontrar a própria carteira. A violência resultou na fratura de um dos pés dela.A denúncia inclui ainda ameaças a familiares, maus-tratos a animais domésticos como forma de intimidação, impedimento para trabalhar e chantagens financeiras.A vítima afirmou também que Renê fazia uso de medicamentos sem prescrição e mantinha uma arma de fogo sem autorização legal.Diante das acusações, a Justiça concedeu medida protetiva de urgência.