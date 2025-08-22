Motos a R$ 19 por dia e extras de até R$ 350: iFood anuncia novidade para entregadores

Parceria com a Mottu oferece aluguel acessível de motos, bônus por desempenho e benefícios extras

Foto: Divulgação

O iFood anunciou nesta quinta-feira (21) uma parceria com a Mottu, plataforma de aluguel de motos, para facilitar o acesso de entregadores de delivery à locação de motos em todo o Brasil.

A partir de setembro, entregadores poderão alugar motos com diárias a partir de R$ 19, com IPVA incluso, suporte em caso de roubo e possibilidade de ganhar até R$ 350 extras por mês. O programa também oferece descontos na caução para novos entregadores, oficinas como pontos de apoio e economia de combustível.O programa é voltado a entregadores maiores de 18 anos, com CNH categoria A válida e cadastro nos aplicativos do iFood e da Mottu. O processo é totalmente online e, na fase piloto, deve envolver mais de 5 mil motociclistas.A iniciativa também busca fidelizar entregadores e fortalecer a competitividade do iFood, diante do retorno da 99Food em São Paulo, que anunciou investimento de R$ 500 milhões para expandir sua operação na região.