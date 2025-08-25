Presença de escorpiões amarelos preocupa moradores de Carapicuíba

O escorpião amarelo é considerado o mais venenoso da América do Sul, e a picada representa risco especialmente para crianças até 10 anos e idosos

Foto Wikipédia





A presença constante de escorpiões amarelos em Carapicuíba tem assustado os moradores há cerca de 10 meses. Segundo reportagem da Band News FM, os bairros com maior incidência são Vila Industrial, Parque do Planalto, Vila Cretti e Parque Santa Tereza.



O escorpião amarelo é considerado o mais venenoso da América do Sul, e a picada representa risco especialmente para crianças até 10 anos e idosos, que devem receber atendimento médico em até 1h30.



“Isso acontece há muito tempo na cidade. Eu trabalhava em uma loja no centro de Carapicuíba e, de repente, via escorpiões andando no chão, causando medo nos clientes e na gente que prestava serviço também”, relatou Jessica Silva.



De acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, de 2023 até o primeiro trimestre deste ano, foram registrados 34 casos de picadas de escorpião no município. Todas as vítimas receberam acompanhamento da Vigilância Epidemiológica.



“Meu esposo viu um escorpião saindo do ralo, então a situação está perigosa. Moro em um bairro com muitas crianças, idosos e pets”, afirmou a moradora do bairro Vila Caldas, Leticia Torroni, em entrevista à rádio.



Em nota, a Prefeitura informou que realiza campanhas de conscientização sobre combate aos escorpiões e orienta a população sobre como agir diante do problema. A gestão municipal ressalta que o acúmulo de lixo e entulho favorece a circulação desses animais, além das baratas.