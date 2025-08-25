“Está difícil respirar”: moradores reclamam de poeira após obra da Sabesp em Cotia; VÍDEO

Veículos e residências ficaram encobertos pelo pó; veja a reportagem da coluna Fala Cidadão

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

Fala Cidadão: Uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizada na última semana para a instalação de rede de esgoto na Rua Cabrália, no Jardim Araruama, em Cotia, deixou moradores insatisfeitos.

(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H32 COM A NOTA DA SABESP)

Segundo relatos, a via ficou tomada pela poeira, que atingiu carros e residências. Em vídeo enviado ao, é possível ver veículos encobertos pelo pó.”, afirmou Marcelo Alves da Fonseca, autor da denúncia.Procurada pela reportagem, a Sabesp pediu desculpas pelo transtorno e informou que o recapeamento do asfalto na rua Cabrália será realizado nesta quinta-feira (28).