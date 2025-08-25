“Está difícil respirar”: moradores reclamam de poeira após obra da Sabesp em Cotia; VÍDEO

Veículos e residências ficaram encobertos pelo pó; veja a reportagem da coluna Fala Cidadão
|Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia
Fala Cidadão: Uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizada na última semana para a instalação de rede de esgoto na Rua Cabrália, no Jardim Araruama, em Cotia, deixou moradores insatisfeitos.
Segundo relatos, a via ficou tomada pela poeira, que atingiu carros e residências. Em vídeo enviado ao Cotia e Cia (veja no final da matéria), é possível ver veículos encobertos pelo pó.
“Já pedimos um caminhão-pipa para a Sabesp, mas eles alegam que não é responsabilidade deles e que é preciso acionar a prefeitura. A poeira invade as casas e as pessoas estão com dificuldade para respirar”, afirmou Marcelo Alves da Fonseca, autor da denúncia.
Procurada pela reportagem, a Sabesp pediu desculpas pelo transtorno e informou que o recapeamento do asfalto na rua Cabrália será realizado nesta quinta-feira (28).
(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H32 COM A NOTA DA SABESP)