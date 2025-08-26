Corpo de músico que morreu em acidente na Raposo Tavares será velado em Vargem Grande

Brauner Borges, que faria 36 anos no dia 13 de setembro, faleceu após perder o controle da moto ao ser fechado por caminhão; acidente ocorreu nesta segunda
|Brauner chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Foto: Reprodução / Redes Sociais
O corpo do músico Brauner da Silva Borges será velado nesta terça-feira (26), a partir das 13h30, no Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista. Ele completaria 36 anos no próximo dia 13 de setembro.
Brauner faleceu na noite de segunda-feira (25), em um acidente de moto no km 32,8 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, ele foi fechado por um caminhão e, ao tentar evitar a colisão, perdeu o controle da direção e tombou na pista. O caminhão envolvido ainda não foi identificado.