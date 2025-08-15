Prefeitura faz alerta sobre golpe da cesta básica em Cotia

Suspeitos entregam cestas, pedem assinatura e enviam link por SMS; Prefeitura alerta que ação não é reconhecida

Imagem: Redes Sociais

A Prefeitura de Cotia emitiu um alerta sobre um golpe que tem circulado em bairros da cidade. Criminosos estão se passando por representantes municipais para coletar dados pessoais e fotos de moradores.

De acordo com relatos, o golpe ocorre da seguinte forma: os suspeitos visitam residências, entregam cestas básicas e pedem que os moradores assinem um recibo. Em seguida, registram os contatos das vítimas e enviam um link por SMS, solicitando que a confirmação do recebimento da cesta seja feita também pelo meio digital.A Prefeitura de Cotia reforça que não reconhece esta ação e orienta a população a não fornecer informações pessoais ou acessar links enviados por desconhecidos.Em caso de suspeita, os moradores devem denunciar à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. A administração municipal alerta que a população deve permanecer atenta e não cair em golpes.