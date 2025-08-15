Foragido por 15 anos, homem é preso em Cotia por latrocínio cometido na Paraíba

Prisão resulta de operação conjunta entre polícias de São Paulo e Paraíba; crime ocorreu em 2009 no Agreste paraibano

Foto: Polícia Civil

Um homem condenado por latrocínio foi capturado na tarde de ontem (14) em Cotia, após permanecer foragido por 15 anos. A prisão encerra uma longa fuga iniciada em 2009, logo após a expedição do mandado referente a um crime ocorrido na zona rural de Alagoa Nova, no Agreste paraibano.

O caso remonta a 28 de outubro de 2009, no sítio São Tomé. Segundo as investigações, o acusado e um comparsa invadiram a casa de um agricultor, dispararam contra a vítima e roubaram seus pertences. O crime foi classificado como latrocínio — roubo seguido de morte — e teve grande repercussão à época.A Justiça condenou o homem a 24 anos de reclusão, com sentença já transitada em julgado.A captura foi resultado de uma ação conjunta do Grupo Tático Especial (GTE/Homicídios) da 12ª Delegacia Seccional de Esperança/PB, da Delegacia de Homicídios de Campina Grande e da Divisão de Homicídios da 1ª Delegacia de Repressão a Homicídios da Polícia Civil de São Paulo.Após cruzamento de informações, os investigadores localizaram o paradeiro do foragido e confirmaram sua identidade. Com a prisão em Cotia, S.S.F. foi conduzido à delegacia paulista para os procedimentos de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.