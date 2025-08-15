Caminhão roubado em Cotia é localizado horas depois no interior de SP

Vítima foi mantida em cárcere privado até ser libertada em Itapevi; um suspeito foi preso após perseguição

Foto: Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária, por meio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), recuperou na tarde de quinta-feira (14) um caminhão roubado e prendeu o motorista após perseguição em Itatiba, interior de São Paulo.

O veículo havia sido levado horas antes em Cotia, e a vítima foi mantida em cárcere privado até às 19h, quando foi libertada em Itapevi.A ação começou por volta das 18h, durante patrulhamento no km 95+500 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), sentido norte. Os policiais notaram que a placa dianteira do caminhão estava parcialmente coberta com fita adesiva. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou e tentou fugir pela Estrada Municipal Benedicto Antônio Regagnim, em Itatiba, percorrendo cerca de 5 km.Durante a abordagem, o suspeito resistiu fisicamente, obrigando os policiais a usar força para contê-lo. Ele admitiu que sabia que o caminhão era roubado.No interior do veículo, os agentes encontraram duas maletas com bloqueadores de sinal (jammer) e três celulares, dois deles danificados. O homem foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador veicular (artigo 311) e receptação (artigo 180) do Código Penal.A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Itatiba. O suspeito segue preso à disposição da Justiça.