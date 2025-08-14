Prefeitura anuncia detalhes da nova base da GCM de Cotia; saiba como vai funcionar

Segundo a prefeitura, 1ª fase será entregue em setembro e inclui a “maior central de comunicação da região”, com reconhecimento facial, monitoramento 24h e central 153
|Foto: Prefeitura de Cotia
Em setembro, a Prefeitura de Cotia entregará a primeira fase de implantação das novas estruturas da Guarda Civil Municipal (GCM), na Rua Ralf Boli, no bairro Granja Carolina. A área tem mais de 15 mil m².
“Com localização estratégica (às margens da rodovia Raposo Tavares, altura do km 35) e com estrutura moderna, a corporação terá, pela primeira vez, em 41 anos de instituição, um espaço próprio. No local está sendo instalada a maior Central de Comunicação (Cecom) da região, com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placa de veículos, por meio do Sistema Smart Cotia”, afirmou a gestão municipal.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, na primeira fase implantação, serão entregues a Cecom, a base do Projeto Educando (iniciativa realizada com estudantes que promove a prevenção das drogas e violência) e a base da Guarda Civil Ambiental.
Segundo o secretário da pasta, Fabrício Dourado, a Cecom estará equipada com mais de 50 monitores e “tecnologia de última geração”, de onde Guardas Civis acompanharão imagens das centenas de câmeras espalhadas pela cidade nos totens em pontos estratégicos e em frente às escolas municipais.
“Aqui funcionará a central de rádio 153, onde receberemos todos os chamados de emergência, acesso aos cadastros estadual e federal, para dar mais agilidade à identificação de pessoas e comunicação de fatos às autoridades da polícia civil, federal, militar”, destacou o secretário.
O parque continua aberto
As instalações da GCM funcionarão na estrutura do Parque da Família, que conta com quadra, quiosques, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre. “A estrutura do parque está e estará aberta ao público, só que agora com segurança. Este espaço foi alvo de vândalos, foi destruído diversas vezes, mas agora ele será utilizado corretamente servindo à população”, explicou Dourado.