Prefeitura anuncia detalhes da nova base da GCM de Cotia; saiba como vai funcionar

Segundo a prefeitura, 1ª fase será entregue em setembro e inclui a “maior central de comunicação da região”, com reconhecimento facial, monitoramento 24h e central 153

Foto: Prefeitura de Cotia

Em setembro, a Prefeitura de Cotia entregará a primeira fase de implantação das novas estruturas da Guarda Civil Municipal (GCM), na Rua Ralf Boli, no bairro Granja Carolina. A área tem mais de 15 mil m².

, afirmou a gestão municipal.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, na primeira fase implantação, serão entregues a Cecom, a base do Projeto Educando (iniciativa realizada com estudantes que promove a prevenção das drogas e violência) e a base da Guarda Civil Ambiental.Segundo o secretário da pasta, Fabrício Dourado, a Cecom estará equipada com mais de 50 monitores e “tecnologia de última geração”, de onde Guardas Civis acompanharão imagens das centenas de câmeras espalhadas pela cidade nos totens em pontos estratégicos e em frente às escolas municipais., destacou o secretário.As instalações da GCM funcionarão na estrutura do Parque da Família, que conta com quadra, quiosques, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre., explicou Dourado.