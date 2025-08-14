Alceu Valença encerra Festival de Inverno de Embu das Artes neste domingo

Confira a programação completa de shows e apresentações; evento é gratuito
|Foto: Leo Aversa
Mas antes do grande show de encerramento, ainda haverá muita música na sexta, 15/8, e no sábado, 16/8, com as bandas Metrô do Forró, arrocha com Latitude 10 e Rei da Cacimbinha, coral angolano Vocal Kuimba, além de artistas locais. As apresentações ocorrem no Centro Histórico.
Dono de canções consagradas como “Tropicana”, “Anunciação”, “Coração bobo”, entre tantas outras, incluindo “La belle de jour”, que ganhou uma versão bilíngue com a cantora francesa Zaz no final do ano passado, Alceu Valença vai fechar o festival com chave de ouro no domingo, 17/8, apresentando o show “Alceu Dispor”, que promete animar o público com uma avalanche de sucessos.
Alceu Valença é mais um dos importantes nomes da música brasileira a participar da primeira edição do Festival de Inverno de Embu das Artes, que já contou com Chico Teixeira, Renato Teixeira e Zé Geraldo. A realização do evento é das secretarias de Turismo e de Cultura de Embu das Artes e a entrada é gratuita.
PROGRAMAÇÃO
15/8 – SEXTA-FEIRA
Palco Principal (CAT)
19h – Coral Encanto das Artes
20h – Banda Filarmônica de Osasco
21h – Lucas Fiuza (violino e acordeon)
22h – Metrô do Forró
16/8 – SÁBADO
Palco Principal (CAT)
19h – MIX (Banda Municipal, Elisa Dias, Karla Magalhães, Fernando Del Nero e Élcio Dias)
20h20 – Latitude 10
21h40 – Rei da Cacimbinha
Palco Largo 21 – Coreto
12h – Gabi Topázio (MPB)
15h – Thiago (violão e percussão)
Palco Museu
13h – Renato Mesquita
16h – Anna Lu (violino)
Palco Mestre Assis
14h – Marciano (violão)
16h – Gustavo (violoncelo)
Dia 17/8 – DOMINGO
Palco Principal (CAT)
18h30 – Jucimara Lins (música caipira)
20h – Alceu Valença
Palco Museu
13h – Gustavo (violoncelo)
16h – Vocal Kuimba
Palco Mestre Assis
14h – Anna Lu (violino)
Palco Largo 21 – Coreto
12h – Thiago (violão e percussão)
15h – Marciano (violão)
17h – Renato Mesquita
