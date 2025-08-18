Prefeito de Itapevi sofre acidente em carrinho de rolimã durante evento: “nada grave”; VÍDEO

Cenas repercutiram nas redes sociais; Teco gravou um vídeo, momentos depois do acidente, e relembrou as brincadeiras e tombos na adolescência

Imagens: Redes Sociais

O prefeito de Itapevi, Marcos Godoy (Podemos), sofreu um acidente neste domingo (17) durante um festival de carrinho de rolimã da cidade.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)



Apesar do susto, Teco foi rapidamente atendido por sua equipe, sem apresentar ferimentos graves. Pouco depois, ele gravou um breve depoimento nas redes sociais.



“Eu fui lá prestigiar, mas também, com um bom amante das brincadeiras da minha geração, me arrisquei em um carrinho de rolimã [...] estou passando aqui para dizer que, além dos arranhões e dos hematomas, não teve mais nada grave. Vou me recuperar logo, como acontecia na época da minha adolescência com as brincadeiras da nossa época”, declarou (veja abaixo):

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Godoy - Teco (@tecogodoy)



Imagens publicadas nas redes sociais (veja abaixo) mostram o prefeito, conhecido como Teco, descendo a Avenida dos Três Poderes, no Jardim Santa Rita. Em determinado momento, o prefeito perde o controle, o carrinho vira e ele sofre uma queda.