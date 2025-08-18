Homem é preso transportando haxixe em ônibus na Castello Branco

Drogas foram encontradas em fundo falso de mala durante fiscalização; passageiro seguia do Paraná para o Espírito Santo

Um homem foi preso em Santana de Parnaíba, na quinta-feira, após ser flagrado transportando drogas em um ônibus rodoviário que trafegava pela Rodovia Castelo Branco, no quilômetro 39.

Durante a fiscalização das bagagens, um cão farejador indicou a presença de entorpecentes em uma mala. Ao ser aberta, os policiais descobriram um fundo falso contendo mais de quatro quilos de haxixe. O passageiro responsável pelo transporte foi imediatamente detido.Segundo apuração, o homem embarcou no Paraná com destino inicial ao Terminal Barra Funda, na capital paulista, e seguiria posteriormente para Vila Velha, no Espírito Santo.O caso foi registrado no Distrito Policial de Santana de Parnaíba, e o suspeito permanece preso por tráfico de drogas.