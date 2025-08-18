Carro clonado em SC é flagrado em Vargem Grande Paulista; motorista acaba preso

Motorista preso afirmou ter comprado o automóvel por valor muito abaixo do mercado; proprietário legítimo já havia registrado boletim de ocorrência

Foto: PMSP

Durante patrulhamento na área central de Vargem Grande Paulista, policiais militares abordaram um veículo suspeito com duas pessoas em seu interior, estacionado em um local deserto.

Na primeira revista, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar os sinais identificadores, os agentes constataram que as placas eram falsas, o número do motor estava suprimido e o chassi — inclusive nos vidros — apresentava adulterações visíveis.O motorista foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele afirmou ter comprado o carro há cerca de 60 dias, por um valor muito abaixo do mercado.Na delegacia, os policiais descobriram que o veículo original estava, na verdade, em Palhoça (SC). O verdadeiro proprietário enviou fotos e vídeos do automóvel, confirmando que ele permanecia na garagem de sua casa. O dono já havia registrado boletim de ocorrência após receber autuações em Cotia e Vargem Grande Paulista, mesmo sem jamais ter levado o carro a São Paulo.O detido, a testemunha e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Cotia para registro da ocorrência. O homem permanece preso e aguarda audiência de custódia.