Polícia encontra desmanche de motos roubadas durante operação em Carapicuíba

Ação das equipes de Salto de Pirapora e Sorocaba apreendeu peças adulteradas e celulares de suspeitos; investigação segue em andamento

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Equipes da Polícia Civil de Salto de Pirapora e Sorocaba apreenderam, nesta segunda-feira (25), diversas peças de motocicletas roubadas em um imóvel localizado em Carapicuíba (SP). A ação faz parte de uma operação que investiga uma quadrilha suspeita de praticar crimes na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes encontraram no local um chassi, placas adulteradas, miolos de ignição estourados e várias peças de motos roubadas. Também foram apreendidos celulares dos suspeitos, que podem ajudar a avançar nas investigações.Todo o material recolhido será submetido à perícia. A Polícia Civil segue com diligências para identificar e prender os envolvidos.