Formiga sanciona lei que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública de Cotia

Foto: Prefeitura de Cotia





O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou a lei que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública (FMSP), mecanismo voltado a garantir suporte financeiro para programas e ações de segurança. O Fundo será de natureza contábil e ficará vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O objetivo do FMSP é facilitar a captação, repasse e aplicação de recursos destinados à implantação, manutenção e desenvolvimento de iniciativas ligadas à segurança pública no município.De acordo com a lei, o Fundo será composto por recursos do orçamento municipal, transferências do Fundo Nacional e Estadual de Segurança Pública, além de doações, convênios, contribuições e rendas eventuais. O saldo não utilizado em cada exercício será transferido automaticamente para o ano seguinte.A gestão caberá ao Secretário Municipal de Segurança Pública, responsável por aprovar planos de aplicação, regulamentar a prestação de contas e definir critérios para projetos que poderão ser beneficiados. Equipamentos e materiais adquiridos com recursos do FMSP passarão a integrar o patrimônio de Cotia.O Fundo deverá prestar contas à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado e também aos órgãos federais ou estaduais sempre que houver repasse de recursos.Para viabilizar sua implementação, a Prefeitura autorizou a abertura de um crédito adicional especial de até R$ 10 mil no orçamento vigente.