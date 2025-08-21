Polícia Civil mira donos da Camisaria Colombo em operação contra fraude bancária milionária

Investigação aponta que empresários usaram brecha em plataforma de pagamentos para gerar créditos falsos e ocultar patrimônio em meio à recuperação judicial

Fachada de uma loja da Camisaria Colombo. Foto: Google Maps

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação contra um esquema de fraude milionária no sistema bancário e de ocultação de patrimônio que envolve os proprietários da rede Camisaria Colombo e outros investigados.

Mais de 20 policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em quatro cidades: São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília.De acordo com as apurações, o grupo explorava uma vulnerabilidade em uma plataforma de pagamentos para criar créditos inexistentes. Os valores eram então pulverizados em várias contas, mas parte significativa do dinheiro teria sido centralizada em uma única empresa.Entre os alvos estão os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da tradicional varejista de moda masculina. No total, quatro mandados de prisão temporária foram expedidos.As investigações começaram em dezembro, após denúncia de uma instituição financeira. O inquérito aponta que, além da fraude bancária, o esquema também visava ocultar patrimônio durante o processo de recuperação judicial da empresa, causando prejuízo a credores e ao sistema financeiro nacional.