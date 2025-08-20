Criminoso morre baleado ao tentar assaltar policial de folga na Zona Oeste de SP; veja VÍDEO

Bandido ainda conseguiu pilotar a moto por alguns metros, mas logo parou e foi alcançado pelo PM; imagens de câmeras de segurança registraram o momento

Imagem: Redes Sociais

Um homem de 26 anos morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, na noite de domingo (17), na Rua Erico Veríssimo, bairro Raposo Tavares, Zona Oeste de São Paulo.







Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o PM, à paisana e aguardando um carro por aplicativo, foi abordado por um criminoso em uma moto. O assaltante levou o celular e a mochila do policial, mas quando se preparava para fugir, o agente reagiu e disparou cerca de dez vezes.O suspeito ainda conseguiu pilotar a moto por alguns metros, mas logo parou e foi alcançado pelo PM. Socorrido por uma ambulância à UPA Rio Pequeno, não resistiu aos ferimentos.Com ele, a polícia recuperou os pertences da vítima. A arma do policial, uma pistola .40, foi apreendida para perícia. O caso foi registrado no DHPP como roubo e morte decorrente de intervenção policial.