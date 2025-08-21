Calor fora de época chega a 30°C em Cotia antes de queda brusca nas temperaturas

Cidade terá dias quentes e secos, porém, frente fria deve derrubar temperaturas em até 10°C e trazer chance de chuva leve; saiba quando

Foto: Vagner Santos

Depois de dias de clima instável, Cotia volta a registrar calor intenso nesta quinta-feira (21). A previsão do tempo indica máxima de 28°C e mínima de 16°C, com céu parcialmente nublado e sensação térmica próxima dos 27°C. Não há expectativa de chuva, o que reforça o cenário de tempo seco e abafado.

Na sexta-feira (22), os termômetros devem subir ainda mais, alcançando 30°C, mantendo a tendência de calor ao longo da semana. As temperaturas elevadas devem seguir até sábado, sempre acompanhadas de baixa probabilidade de precipitação.Mas o cenário muda já no domingo (24). Uma frente fria promete derrubar a máxima para 20°C e a mínima para 13°C, além de aumentar as chances de chuva fraca. A queda repentina trará alívio após a sequência de dias quentes na região.