Passeio Ciclístico agita Cotia neste domingo com trajetos para todos os níveis

Evento gratuito começa às 8h30 no Parque da Família e inclui aulão de dança para todos os participantes

Foto: Divulgação

Mesmo com previsão de queda na temperatura neste domingo (24), Cotia vai se animar com o Passeio Ciclístico promovido pela Secretaria de Esportes e da Juventude. A concentração será às 8h30 no Parque da Família, no bairro Granja Carolina, e a saída está marcada para às 9h. A participação é gratuita e aberta a todos.

O passeio terá dois trajetos: todos os ciclistas seguirão até a Praça do Jardim Sabiá. Quem desejar estender o percurso poderá continuar até a Igreja Arautos do Evangelho, na Chácara Ondas Verdes, antes de retornar ao ponto de partida. Aqueles que preferirem o trajeto mais curto retornarão diretamente da Praça do Sabiá ao Parque da Família.Os participantes devem usar capacete, levar garrafinha de água, vestir roupas leves e confortáveis e garantir que bicicletas estejam com freios funcionando e pneus calibrados. Crianças precisam estar acompanhadas de um adulto responsável. Durante o evento, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) acompanharão o passeio para garantir a segurança de todos.No retorno, a Secretaria de Esportes e da Juventude promoverá um aulão de dança aberto a todas as idades no Parque da Família, encerrando o evento com muita animação.Passeio Ciclístico – Domingo, 24 de agosto de 2025Local de partida: Parque da Família (Granja Carolina)Concentração: 8h30 | Saída: 9hPercurso 1: Parque da Família → Praça do Jardim Sabiá → retornoPercurso 2: Parque da Família → Praça do Jardim Sabiá → Igreja Arautos do Evangelho → retorno