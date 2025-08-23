Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Cotia e ameaça residências

Até as 11h, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado ao local.





Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã deste sábado (23), uma área de mata próxima à Estrada da Barragem, na altura do km 3000, no bairro Caputera, em Cotia.

As chamas, que avançam rapidamente pela vegetação seca, já se aproximam da estrada e de residências da região. Vídeos enviados à reportagem mostram o fogo tomando grandes proporções e levantando uma densa cortina de fumaça, visível de longe.

Até as 11h, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado ao local. Moradores relatam preocupação com a proximidade do incêndio das casas.

Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida.

Nos últimos dias, o tempo seco e as altas temperaturas têm aumentado o risco de queimadas na região metropolitana de São Paulo, e Cotia tem registrado ocorrências semelhantes em diferentes pontos do município.