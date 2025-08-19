Parque da Cacau Show finaliza obras de montanha-russa gigante – a maior da América Latina; fotos

Atração chega a 120 km/h e 55 metros de altura; complexo terá shopping, hotéis e mais de 50 brinquedos

Foto: Redes Sociais

O Cacau Park, em Itu (SP), finalizou no último sábado (16) a instalação da última peça da sua montanha-russa, que será a maior e mais rápida da América Latina. Desenvolvida pela holandesa Vekoma, responsável por atrações de parques da Disney, a novidade promete acelerar a adrenalina dos visitantes.

Velocidade: 120 km/h em 5 segundos, com lançamento magnético;

Altura: 55 metros (equivalente a um prédio de 20 andares);

Percurso: 1 km com curvas, quedas e airtimes;

Peso total: 737.176 toneladas;

Trilhos: 90 peças;

Capacidade: até 1.000 pessoas por hora;

Trens: 2 trens com 16 pessoas cada.

Com 55 metros de altura — maior que o Cristo Redentor —, o brinquedo alcança 120 km/h em apenas cinco segundos graças a um sistema de lançamento magnético. O percurso de 1 km inclui quatro inversões, curvas radicais, quedas e momentos de “airtime”, sensação de ausência de peso.Antes da abertura ao público, a montanha-russa passará por testes para garantir segurança e desempenho.Além da atração, o complexo terá mais de 50 brinquedos, shopping a céu aberto com lojas e restaurantes, e dois hotéis com 1.330 quartos.