Cotia recebe Semana do Ciclismo com seis dias de atividades; veja a programação

Evento organizado pela União dos Ciclistas de Cotia acontece de 19 a 24 de agosto, com passeios, treinos e pedaladas em família
|Foto: Reprodução @uniaodosciclistasdecotia
Coluna Esportes e Cia: A cidade de Cotia recebe, entre os dias 19 e 24 de agosto, a Semana do Ciclismo, promovida pela União dos Ciclistas de Cotia. A programação reúne diferentes modalidades de pedaladas e são organizadas por coletivos da cidade.
As atividades começam nesta terça-feira (19), com o grupo Giro Lento, que terá saída às 19h30 da Padaria do Rio Cotia, em um percurso de 30 km.
Na quarta-feira (20), o giro será com o CDP (Correntes do Pedal), saindo da Praça do Sabiá, às 19h30, em um trajeto de 10 km.
Na quinta-feira (21), o coletivo Geleias programou o pedal com saída do Kalunga (Centrinho da Granja), às 19h, com percurso de 12 a 15 km.
Já na sexta-feira (22), MDP (Malucos do Pedal) parte do Muro do MDP, na rua Maurício Xavier de Oliveira, no Jardim Central, às 19h12, com percurso de 20 km.
O sábado (23) será marcado pelo Vem Viver Cotia, com saída às 7h30 da Prefeitura. O trajeto terá 29 km, seguindo parcialmente a rota até o ponto da Ciclotia.
Encerrando a programação, no domingo (24), acontece o Ciclismo em Família, a partir das 9h, com saída do Parque da Juventude (Granja Caroliina) e percurso de 10 km, em clima de lazer e integração entre gerações.
De acordo com a União dos Ciclistas de Cotia, o objetivo da Semana do Ciclismo é estimular a prática esportiva, promover qualidade de vida e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e de convivência social.
Confira abaixo a programação (mais detalhes no Instagram (clique aqui).
|Imagem: Divulgação