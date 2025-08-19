Cotia recebe Semana do Ciclismo com seis dias de atividades; veja a programação



Na quinta-feira (21), o coletivo Geleias programou o pedal com saída do Kalunga (Centrinho da Granja), às 19h, com percurso de 12 a 15 km.





Já na sexta-feira (22), MDP (Malucos do Pedal) parte do Muro do MDP, na rua Maurício Xavier de Oliveira, no Jardim Central, às 19h12, com percurso de 20 km.



O sábado (23) será marcado pelo Vem Viver Cotia, com saída às 7h30 da Prefeitura. O trajeto terá 29 km, seguindo parcialmente a rota até o ponto da Ciclotia.



Encerrando a programação, no domingo (24), acontece o Ciclismo em Família, a partir das 9h, com saída do Parque da Juventude (Granja Caroliina) e percurso de 10 km, em clima de lazer e integração entre gerações.



De acordo com a União dos Ciclistas de Cotia, o objetivo da Semana do Ciclismo é estimular a prática esportiva, promover qualidade de vida e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e de convivência social.