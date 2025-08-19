Obras de duplicação da Av. São Camilo são retomadas após remoção de postes

Obra prevê a duplicação de aproximadamente 520 metros da via; projeto inclui ainda a construção de uma nova pista com 7 metros de largura, no sentido Cotia

Foto: Prefeitura de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba retomou nesta segunda-feira (18) a obra de duplicação da Avenida São Camilo. Os trabalhos estavam paralisados porque alguns postes de energia, sob responsabilidade da Enel, apresentavam risco de queda e impediam a continuidade do serviço.

No último domingo (17), a concessionária concluiu o remanejamento desses postes, liberando a área para a retomada das intervenções.Segundo a administração municipal, a obra prevê a duplicação de aproximadamente 520 metros da via, na altura da Estrada da Fazendinha. O projeto inclui a construção de uma nova pista com 7 metros de largura, no sentido Carapicuíba–Cotia, além de calçada em concreto, conectando a Estrada da Fazendinha ao trecho já duplicado.