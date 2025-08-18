Chorando, Hytalo e marido são transferidos para CDP de Pinheiros

Casal é investigado pelo MP por tráfico humano e exposição de crianças em conteúdos nas redes sociais; prisão preventiva foi decretada na Paraíba

Foto: Redes Sociais

Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta segunda-feira (18) da cadeia pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, segundo informou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).





Segundo reportagem do G1, eles deixaram o local chorando.

O casal de influenciadores foi preso na última sexta-feira (15) em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Eles são investigados pelo Ministério Público estadual e pelo Ministério Público do Trabalho por suposta exploração de menores, tráfico humano e exposição de crianças em vídeos publicados nas redes sociais.As investigações ganharam força após a divulgação, na semana passada, de um vídeo de 50 minutos publicado pelo influenciador Felca, que detalhou como Hytalo e outros produtores de conteúdo exploravam e erotizavam crianças em uma mansão pertencente ao casal na Paraíba.No sábado (16), a Justiça negou pedido de liberdade apresentado pela defesa.