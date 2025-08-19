Defesa Civil emite alerta para ventos fortes e onda de calor na região nesta semana

Entre hoje e amanhã, ciclone extratropical deve intensificar rajadas no Estado; logo após, veranico deve elevar temperaturas a até 37°C

Imagem: Agência Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta semana. Entre terça-feira (19) e quarta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve intensificar os ventos em todas as regiões do Estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.

Esse cenário pode provocar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e até dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação. No litoral, há previsão de forte agitação marítima, com riscos para embarcações e possíveis danos em estruturas próximas às praias. A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e redobre a atenção em áreas abertas e rodovias.Logo após a passagem do ciclone, o Estado deve enfrentar outro fenômeno que exige cuidado: o veranico. A partir de quarta-feira (20), uma massa de ar seco associada a um bloqueio atmosférico favorecerá dias de calor intenso e baixa umidade.O fenômeno, que pode durar de três a cinco dias, deve elevar as temperaturas a níveis próximos aos do verão, com máximas de 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 31°C em Cotia, cerca de 5°C acima da média para o período.